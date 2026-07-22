Павло Василенко

Новим головним тренером молодіжної збірної України став Дмитро Михайленко. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Місяць тому Унаї Мельгоса завершив свою роботу на цій посаді.

Відзначимо, що до цього 53-річний Михайленко був головним тренером збірної України U-19, з якою вийшов у півфінал Євро-2026 та здобув путівку на чемпіонат світу-2027.

Україна U-21 наразі займає третє місце у групі Н відбору на Євро-2027, маючи вісім очок після шести турів.