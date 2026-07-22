Молодіжна збірна України офіційно отримала нового головного тренера
Фахівець пішов на підвищення
близько 2 годин томуПідписатися в
Дмитро Михайленко. Фото - УАФ
Новим головним тренером молодіжної збірної України став Дмитро Михайленко. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Місяць тому Унаї Мельгоса завершив свою роботу на цій посаді.
Відзначимо, що до цього 53-річний Михайленко був головним тренером збірної України U-19, з якою вийшов у півфінал Євро-2026 та здобув путівку на чемпіонат світу-2027.
Україна U-21 наразі займає третє місце у групі Н відбору на Євро-2027, маючи вісім очок після шести турів.