Сергій Разумовський

Нападник Олімпіакоса, що останній сезон провів за Ліон на правах оренди, Роман Яремчук відвідав матч заключного 30-го туру української Прем'єр-ліги Динамо – Кудрівка.

Під час першого тайму режисери трансляції показали форварда збірної України, що був присутнім у VIP-ложі стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського.

Зазначимо, що гравця було викликано до збірної України на перший збір за нового тренера Андреа Мальдери. Відомо, що він відбудеться в Україні.

Нагадаємо, що Яремчук є вихованцем Динамо, однак у першій команді не закріпився. Провів лише 11 матчів і остаточно залишив київський клуб у 2017 році.

Раніше повідомлялося, що Ліон не продовжить оренду Яремчука.