Грандіозне повернення? Яремчук присутній на матчі Динамо в останньому турі УПЛ
Суркісу вдалося вмовити зіркового вихованця киян?
близько 24 годин тому
Роман Яремчук. Фото: УАФ
Нападник Олімпіакоса, що останній сезон провів за Ліон на правах оренди, Роман Яремчук відвідав матч заключного 30-го туру української Прем'єр-ліги Динамо – Кудрівка.
Під час першого тайму режисери трансляції показали форварда збірної України, що був присутнім у VIP-ложі стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського.
Зазначимо, що гравця було викликано до збірної України на перший збір за нового тренера Андреа Мальдери. Відомо, що він відбудеться в Україні.
Нагадаємо, що Яремчук є вихованцем Динамо, однак у першій команді не закріпився. Провів лише 11 матчів і остаточно залишив київський клуб у 2017 році.
Раніше повідомлялося, що Ліон не продовжить оренду Яремчука.