Український нападник Роман Яремчук не продовжить виступи за Ліон після завершення орендної угоди. Про це повідомив технічний директор французького клубу Матьє Луї-Жан, на якого посилається видання TOP Mercato.

За інформацією представника клубу, керівництво Ліона вже сформувало попередній план кадрових змін перед стартом літнього трансферного вікна. У цьому списку Яремчука не розглядають як футболіста, який залишиться в команді на постійній основі. Подібна доля очікує і бразильського форварда Ендріка, який після завершення оренди повернеться до Реала.

Луї-Жан наголосив, що одним із головних завдань клубу найближчим часом стане підсилення лінії атаки. Саме тому Ліон уже готується до того, що одразу двоє орендованих виконавців покинуть команду після завершення сезону.

Роман Яремчук приєднався до французького клубу взимку, перейшовши з Олімпіакоса на правах оренди. У домовленості між сторонами також була прописана опція викупу футболіста за 5 мільйонів євро.

У другій половині сезону українець отримував регулярну ігрову практику та провів 13 поєдинків у складі Ліона. За цей час нападник відзначився 5 забитими м’ячами та віддав 1 результативну передачу, що стало доволі непоганим показником на тлі його адаптації в новому чемпіонаті.

Ліон завершив розіграш Ліги 1 на четвертому місці в турнірній таблиці. Завдяки цьому результату команда отримає можливість зіграти влітку у кваліфікації Ліги чемпіонів, де спробує пробитися до основного етапу найпрестижнішого єврокубка.