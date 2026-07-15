Сергій Разумовський

Бразильський вінгер Габріел Мек наблизився до переходу в Шахтар. За інформацією журналіста Калієла Дорнелеса, Греміо погодився прийняти пропозицію донецького клубу щодо трансферу 18-річного футболіста.

Повідомляється, що фінансові умови, запропоновані Шахтарем, повністю задовольнили керівництво бразильського клубу. Таким чином, на рівні клубів угода фактично отримала зелене світло, а головним питанням для її завершення залишаються особисті умови контракту самого гравця з українською стороною.

Якщо Шахтарю вдасться домовитися з Меком щодо деталей майбутньої співпраці, трансфер може бути остаточно оформлений найближчим часом. Для донецького клубу це може стати черговим підписанням молодого бразильського футболіста з перспективою подальшого розвитку в першій команді.

Водночас ситуація поки не є повністю вирішеною. Раніше з’являлася інформація, що сам Габріел Мек не був налаштований на переїзд до України через війну. Саме позиція футболіста може стати ключовим фактором у фінальному етапі переговорів.

Мек є вихованцем Греміо та вважається одним із перспективних молодих гравців клубу. Шахтар традиційно активно працює на бразильському ринку, залучаючи технічних атакувальних футболістів, тому інтерес до 18-річного вінгера вписується у трансферну стратегію донецької команди.

Нагадаємо, суперталант Шахтаря зазнав травми та вилетів до осені.