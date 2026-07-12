Сергій Разумовський

Нападник Шахтаря U-21 Мохамаду Канте пропустить значну частину міжсезонної підготовки через травму. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

У міжсезоння гамбійський форвард перебрався з команди U-19 до новоствореного складу U-21, однак повноцінно розпочати роботу на новому рівні не встиг.

За даними джерела, Канте провів лише одне тренування з Шахтарем U-21, після чого відчув дискомфорт у зоні приводного м’яза. Подальше медичне обстеження виявило ушкодження, через яке футболіст буде змушений пропустити більшу частину підготовчого періоду.

Орієнтовний термін відновлення Мохамаду становить від шести до восьми тижнів. Таким чином, повернення нападника до повноцінної роботи в загальній групі очікується не раніше вересня.

Для молодого футболіста це неприємна втрата часу, адже саме під час міжсезонних зборів він мав адаптуватися до нової команди, вимог тренерського штабу та вищого рівня змагань у категорії U-21.

У сезоні-2025/26 Канте став одним із найяскравіших відкриттів чемпіонату U-19 і ключовим гравцем Шахтаря. Форвард із Гамбії забив 28 м’ячів у 28 матчах, встановивши новий рекорд турніру.

Він перевершив попереднє досягнення нападника Динамо Матвія Пономаренка, який у сезоні-2023/24 відзначився 24 голами. Окрім цього, Канте записав до свого активу дев’ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Канте може перебратися до іншого клубу УПЛ.