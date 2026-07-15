Павло Василенко

Збірна Франції провела один із найслабших матчів у своїй сучасній історії та без шансів поступилася Іспанії (0:2) у півфіналі чемпіонату світу. Команда Луїса де ла Фуенте повністю переграла суперника, а статистика лише підтвердила кризову гру «триколірних».

Після фінального свистка футбольні експерти відзначили не лише впевнений виступ іспанців, а й безпорадність Франції в атаці. Дані Opta свідчать, що команда Дідьє Дешама показала найгіршу атакувальну ефективність на чемпіонатах світу з 1966 року.

За весь матч французи завдали лише 10 ударів і створили моментів лише на 0,3 очікуваного гола (xG) – це найнижчий показник збірної Франції за весь період ведення такої статистики.

Поразка залишила чинних віцечемпіонів світу без фіналу, тоді як Іспанія впевнено крокує до вирішального матчу турніру. Після гри капітан французів Кіліан Мбаппе визнав, що команда діяла «хаотично» та не змогла нав'язати супернику свою гру.