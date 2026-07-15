Павло Василенко

Чемпіонат світу-2026 супроводжується дедалі гучнішими скандалами навколо суддівства. Тренери та футболісти відкрито звинувачують арбітрів у помилках і упередженості, однак ФІФА не поспішає з дисциплінарними заходами. За інформацією The Athletic, у федерації вирішили дочекатися завершення турніру, а вже потім розглянути можливі покарання для тих, хто, на думку організації, перейшов межу допустимої критики.

Серед найгучніших заяв – слова головного тренера збірної Єгипту Хоссама Хассана, який після поразки від Аргентини звинуватив французького арбітра Франсуа Летексьє у необ'єктивності та заявив, що на суддю вплинув тиск аргентинської сторони.

Після вильоту Швейцарії різко висловився й захисник Мануель Аканджі. Він заявив, що арбітр Жоау Піньєйру ухвалював усі спірні рішення на користь Аргентини, а його команда опинилася у нерівних умовах.

До критики приєднався і наставник Англії Томас Тухель. Німець залишився незадоволений роботою австралійського арбітра Алірези Фагані, назвавши суддівство непослідовним і таким, що здатне вплинути на результат будь-якого матчу. Очікується, що всі ці заяви ФІФА детально розгляне вже після завершення чемпіонату світу.