Сергій Разумовський

Мілан планує суттєво розвантажити склад до завершення літнього трансферного вікна та розраховує заробити на продажу футболістів близько 150 мільйонів євро. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу готове розглянути пропозиції одразу щодо кількох гравців основної обойми. У Мілані хочуть отримати додаткові кошти для перебудови команди та оптимізації складу, тому частина футболістів може залишити клуб уже найближчими тижнями.

Одним із головних активів для можливого продажу залишається Рафаел Леау. Россонері готові розглядати пропозиції щодо 27-річного португальського вінгера, якщо вони стартуватимуть приблизно від 60 мільйонів євро. При цьому в контракті гравця прописані відступні у розмірі 175 мільйонів євро, однак у клубі розуміють, що така сума наразі виглядає малореалістичною. Представники Леау вже працюють над пошуком можливих варіантів продовження кар’єри для футболіста.

Також Мілан готовий розлучитися із Сантьяго Хіменесом. За 25-річного мексиканського нападника клуб прагне отримати щонайменше 21 мільйон євро. Водночас процес пошуку нового клубу для форварда може бути ускладненим через травму гомілкостопа, яка впливає на інтерес потенційних покупців.

Ще одним кандидатом на продаж є Первіс Еступіньян. За даними джерела, інтерес до 28-річного захисника проявляє Астон Вілла. Спочатку Мілан хотів отримати за футболіста близько 20 мільйонів євро, однак зараз у клубі очікують, що трансфер може принести приблизно 15 мільйонів. Аналогічну суму італійці розраховують виручити за Фікайо Томорі. Вартість англійського захисника знизилася, зокрема, через ситуацію з контрактом, який чинний лише до літа 2027 року.

Серйозні зміни можуть торкнутися і лінії півзахисту. Юссуф Фофана не входить до планів нового головного тренера Мілана, тому клуб готовий вислухати пропозиції щодо його трансферу. Орієнтовна вартість футболіста оцінюється приблизно у 20 мільйонів євро.

Крім того, Мілан не виключає продажу Рубена Лофтус-Чіка та 22-річного Воррена Бондо. За цих двох гравців клуб сподівається загалом отримати близько 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, екснаставник Карпат отримав посаду у Мілані.