Павло Василенко

Мілан офіційно оголосив про призначення Серхіо Наварро на посаду головного тренера команди Мілан Футуро. Іспанець працюватиме з клубною молоддю (фактично Мілан U-23).

Головним завданням екстренера львівських Карпат на новій посаді стане професійна підготовка та інтеграція юних талантів до основної команди Мілана.

Наварро був головним тренером львівських Карпат у період з червня по вересень 2017 рік. На чолі українського клубу іспанець провів вісім матчів: одна перемога, три нічиї та чотири поразки.

Останнім місцем роботи Наварро був угорський Дебрецен, який він очолював у минулому сезоні: 15 перемог, 11 нічиїх та дев'ять поразок.