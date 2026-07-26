Сергій Разумовський

Український вінгер Сандерленда Тимур Тутєров відзначився голом у контрольному поєдинку проти Ліверпуля. Команди зустрілися в межах Літньої серії під час підготовки до нового сезону англійської Прем’єр-ліги.

21-річний футболіст розпочав матч на лаві запасних, однак після перерви вийшов на поле та дуже швидко вплинув на перебіг зустрічі. Уже через три хвилини після появи українця на полі Сандерленд забив другий гол.

Тутєров отримав передачу від Джейдона Джонса, увірвався до потрібної зони та впевнено завершив атаку точним ударом. Його гол дозволив Сандерленду вийти вперед у рахунку — 2:1.

Втім, утримати перевагу команда українця не змогла. У другій половині зустрічі Ліверпуль перехопив ініціативу та забив три м’ячі. У підсумку мерсисайдці здобули перемогу з рахунком 4:2.

Контрольний матч

Ліверпуль – Сандерленд 4:2

Голи: Моррісон, 13, Собослаї, 56, К'єза, 72, Кумас, 85 – Ле Фе, 28, Тутєров, 49

The pass from Jaydon Jones, the finish from Timur Tutierov 👏💫 pic.twitter.com/7uLWh22I61 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 25, 2026

Для Тимура Тутєрова цей гол став другим поспіль результативним виступом у межах передсезонної підготовки. У попередньому товариському матчі українець також забив, цього разу вразивши ворота Йорка.

Вдалий відрізок підготовки дозволив Тутєрову привернути до себе додаткову увагу тренерського штабу Сандерленда. На початку поточного тижня англійський клуб також оголосив про продовження контракту з українським вінгером. Нова угода розрахована до літа 2028 року.

Минулий сезон Тутєров розпочинав у складі молодіжної команди Сандерленда U21. Взимку він вирушив в оренду до Ексетер Сіті, який виступає в англійській Лізі 1. За цю команду українець провів 17 матчів, забив три голи та записав на свій рахунок одну результативну передачу.