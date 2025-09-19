Півзахисник Оболоні Максим Чех в інтерв'ю сайту Sport.ua розповів про непростий матч з Динамо (2:2) та спірний епізод на останніх секундах поєдинку.

«Звичайно, що на Динамо не потрібно навіть налаштовуватися, бо ми розуміли як нам треба було проти них грати.

Як тільки ми зрівняли рахунок, то й відразу пропустили другий м'яч. Тому ми вже думала як знову наздогнати суперника. Але було відчуття, що ми можемо вирівняти гру, оскільки Динамо не реалізувало кілька своїх моментів, і я подумав, що свою нагоду ми знайдемо. Дякувати Богу, що ми отримали шанс і його реалізували.

Спірний епізод на останніх секундах? На мою думку, суддя мав дати можливість дограти той епізод, а вже потім свистіти».