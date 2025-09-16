Президент Оболоні компенсував вкрадену перемогу над Динамо
«Пивовари» відібрали очки в чемпіона України
21 хвилину тому
Президент Оболоні Олександр Слободян вирішив преміювати гравців столичного клубу за нічию проти Динамо (2:2) в рамках 5 туру УПЛ, як за перемогу.
Функціонера вкрай обурив епізод на заключних секундах матчу, коли арбітр Денис Шурман зафіксував фол при потенційному виході на ворота Динамо у матчі п’ятого туру УПЛ (2:2), що в теорії міг принести перемогу «пивоварам».
Дякую за гру, мужність, характер, майстерність, волю до перемоги. Можна багато епітетів давати. Суддя вкрав. Денис мав забивати третій. Оскільки суддя вкрав, то я компенсую за виграш, - сказав президент Оболоні.
Оболонь з вісьмома балами йде п'ятою в турнірній таблиці УПЛ.
22 вересня «пивовари» зіграють наступний матч в чемпіонаті України проти Карпат (13:00).
