Голкіпер Оболоні Назарій Федорівський, як в таборі пивоварів сприйняли відхід тренера Сергія Шищенка в першолігову Буковину. Його слова наводить Tribuna.

Команда сприйняла скоріше негативно, тому що у нас був класний результат у минулому сезоні, ми протягом другого кола набрали досить багато очок. І в першому колі так само: після того, як в нас був один бал всього – ми закінчили перше коло з чотирнадцятьма, і у нас були класні шанси залишитись в УПЛ.

Протягом другого кола нам вдалось це зробити, і була якась нотка позитиву, що з нами такий тренерський штаб і в нас така класна, якісна команда. Але після того, як дізнались про цю новину – вимушені були змиритися , - розповів Федорівський.