Полісся розглядало варіант з трансфером голкіпера Оболоні
Разом з іншими претендентами
близько 1 години тому
Денис Марченко / Фото - ФК Оболонь
Полісся було зацікавлене у запрошенні 18-річного кіпера Оболоні Дениса Марченка, повідомляє SportArena.
Після вильоту житомирян з Ліги конференцій було ухвалено рішення підсилити воротарську ланку, зробивши ставку на Георгія Бущана.
Раніше повідомлялося, що в послугах Марченка були зацікавлені Металіст 1925 та Слован Братислава.
Наразі Марченко проходить відновлення після перелому руки, через який пропускатиме ЧС-2025 (U-20).
Карпати знов не виграли в футбол, перша перемога Епіцентру та заслужені ляпаси для грандів.
Поділитись