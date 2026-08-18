Гравець Полісся продовжить кар’єру в Польщі
Відомі деталі трудової угоди
Захисник житомирського Полісся Данило Бескоровайний став гравцем польської Лехії. Футболіст підписав контракт до 30 червня 2029 року. Сума трансферу не розголошується.
27-річний Бескоровайний раніше грав за такі клуби, як Кривбас та Волинь, має досвід виступів у чемпіонатах Словаччини, Казахстану та Азербайджану.
У липні 2024 року футболіст приєднався до Полісся, у складі якого провів десять матчів і забив один гол.
Відзначимо, що головним тренером Лехії є українець Владислав Лупашко.
Команда із Гданська після чотирьох турів має у своєму доробку лише одне очко та посідає останню, 18-ту сходинку в турнірній таблиці польського Дивізіону 1.
У наступному турі гданська команда вдома прийматиме Погонь Седльце. Поєдинок заплановано на 21 серпня. Початок гри о 21:30 за київським часом.