Захисник Полісся Сергій Чоботенко в ефірі програми «Футбольний диван» поділився думками щодо ролі віцепрезидента клубу та чемпіона світу з боксу Олександра Усика в житті команди та пояснив, як візити відомого спортсмена впливають на атмосферу в колективі.

Олександр завжди мотивує команду, він завжди, коли приїжджає, може якесь відео показати або якусь мотивуючу історію розказати, про себе може розказати, як він тренується, як готувався до якогось поєдинку. Його приїзд – це завжди мотивація. Якщо він не на полі – от він на зборах був, поза полем, ми там грали гру, він завжди щось кричить. 70-та хвилина: «Хлопці, давайте, 10-й раунд!» – типу, такого.

Дебют за клуб? Ти ж бачиш, що в нього зараз такий період був, коли в нього топ-поєдинки були, і розпилюватися ще й на Полісся… В нього є своя кар’єра – це світовий масштаб. Десь ризикувати, виходити на поле – не вважаю це за доцільне.

Але коли він вийшов [у товариському матчі] з Ванкувером – то шороху трохи наробив. Думаю, захисники трохи побоювалися зближуватися з ним. Він з нами проводив деякі тренування. Він завжди віддається на повну, все, що може робити, робить