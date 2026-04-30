Ліга конференцій. Півфінал, перший матч. Шахтар – Крістал Пелес. Відеотрансляція
Початок – о 22.00 за Києвом
близько 1 години тому
Шахтар / Фото - Yahoo
Сьогодні, 30 квітня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій Шахтар – Крістал Пелес.
Гра пройде у Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана. Початок – о 22.00 за Києвом.
Матч буде обслуговувати бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Феліксом Цваєром.
Пряму трансляцію зустрічі можете подивитися на медіа-сервісі MEGOGO.
В чвертьфіналі Ліги конференцій Шахтар за сумою двох матчів обіграв АЗ (5:2). Крістал Пелес пройшов Фіорентину (4:2).
Матеріали по темі
