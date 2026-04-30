Денис Сєдашов

Американський відеоблогер та боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) підтвердив свій намір вийти у ринг проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). За словами американця, сторони вже обговорюють можливість проведення такого поєдинку у найближчі два роки. Слова наводить VRINGE.

Пол припустив, що у класичному боксі не матиме шансів, тому розглядає варіант зустрічі за правилами ММА, де сподівається на свої навички боротьби.

Дати у нас поки що немає. Але цей бій однозначно у наших списках. Він хоче це зробити. Його команда хоче це зробити. Я хочу це зробити. Моя команда хоче це зробити. Тож… Подивимося, що з цього вийде протягом найближчих 24 місяців. Але я думаю, це буде дуже захоплююче. Він [Усик], швидше за все, вб’є мене на самому початку сутички. Думаю, він просто перекусить мною (сміється). Я не знаю… Цей чувак просто інший. Вважаю його найбільшим боксером цієї епохи. І якщо проведу з ним бій за правилами ММА, то мій єдиний шанс – швидше перевести протистояння в партер і засабити. Не збираюся йти з ним у розмін. Але на сам виклик підписуюсь. Джейк Пол

