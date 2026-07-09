Сергій Разумовський

Оболонь може посилити фланг атаки ще одним новачком перед стартом нового сезону. Київський клуб переглядає 23-річного вінгера Джіліндо Безгубченка, який у минулій кампанії виступав за Чернігів.

За інформацією «ТаТоТаке», футболіст уже перебуває в розташуванні пивоварів і має шанс переконати тренерський штаб у своїй готовності допомогти команді. Наразі Безгубченко перебуває у статусі вільного агента, тому Оболонь може підписати його без необхідності сплачувати компенсацію іншому клубу.

Останній сезон вінгер провів у складі ФК Чернігів, де мав стабільну ігрову практику. У футболці чернігівської команди Безгубченко зіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав шість результативних передач. Такі показники дозволили йому привернути увагу клубів вищого рівня.

Для Оболоні позиція вінгера залишається однією з тих, які потребують підсилення. Київський клуб уже працює над розширенням варіативності в атаці, а запрошення Артема Шулянського з Олександрії, ймовірно, не стане єдиним кроком у цьому напрямку. Керівництво пивоварів і тренерський штаб розглядають можливість додати ще одного флангового гравця, який зможе посилити конкуренцію та надати команді більше швидкості й гостроти попереду.

Безгубченко може бути цікавим варіантом для Оболоні з огляду на свій вік, статус вільного агента та досвід виступів на професійному рівні. Крім того, він уже має досвід участі у важливих матчах Кубка України, адже Чернігів у минулому сезоні зумів дійти до фіналу турніру.

У вирішальному поєдинку Кубка України Чернігів зустрічався з Динамо та поступився київському гранду з рахунком 1:3. Попри поразку у фіналі, сам вихід чернігівського клубу до цієї стадії став одним із помітних досягнень минулої кампанії.

За даними порталу Transfermarkt, орієнтовна вартість Джіліндо Безгубченка становить 150 тисяч євро. Якщо вінгер успішно проявить себе на перегляді, Оболонь може запропонувати йому контракт і отримати ще одного гравця для ротації на флангах атаки.