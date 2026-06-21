Сергій Разумовський

Еквадор і Кюрасао не виявили сильнішого у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу, зігравши внічию 0:0 на стадіоні «Ерроухед» у Канзас-Сіті.

Гості зуміли вистояти під тиском суперника завдяки надійній грі в обороні та блискучим діям воротаря Елойя Рома. У другому таймі Еквадор ще більше посилив атакувальний натиск, однак оборона Кюрасао витримала всі атаки.

Головним героєм зустрічі став саме Ром, який здійснив 15 сейвів. Це новий рекорд чемпіонатів світу за кількістю відбитих ударів у основний час. Для Кюрасао ця нічия стала історичною — команда вперше в своїй історії здобула очко на чемпіонаті світу.

У третьому турі Еквадор зіграє проти Німеччини, а Кюрасао зустрінеться з Кот-д'Івуаром.