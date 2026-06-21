Павло Василенко

Еквадор та Кюрасао розділили очки на стадіоні «Ерроухед» у Канзас-Сіті у другому турі групового етапу чемпіонату світу, зігравши 0:0.

З початку матчу Еквадор розпочав агресивно, і перед воротами Кюрасао було багато гольових моментів. Однак захист гостей на чолі з воротарем Елойєм Ромом зумів витримати всі атаки.

У другому таймі Еквадор пішов ще більш атакувальною стратегією. Це справжнє диво, що Кюрасао пережив все і зрештою навіть здобув очко – перше на чемпіонатах світу у своїй історії.

Героєм матчу став воротар Ром, який відбив 15 ударів.

Обидві команди мають по одному очку після двох турів і їм потрібна щонайменше перемога в останньому раунді, щоб зберегти свої шанси на вихід до плейоф. Німеччина вже забезпечила собі місце в 1/16 фіналу з цієї групи, маючи шість очок, тоді як Кот-д'Івуар має три бали.

У третьому турі зустрінуться Еквадор та Німеччина, а також Кот-д'Івуар та Кюрасао.

ЧС-2026, 2-й тур

Грппа Е

Еквадор – Кюрасао – 0:0