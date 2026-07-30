Сергій Разумовський

Бразильська конфедерація футболу оприлюднила список футболістів, яких головний тренер юнацької збірної Бразилії Паулу Віктор Гомес викликав на найближчі товариські матчі. Команда віком до 20 років проведе два поєдинки проти однолітків із Болівії.

До складу бразильської збірної потрапив новачок донецького Шахтаря Бруніньйо. 20-річний футболіст приєднався до українського клубу влітку та вже отримав можливість проявити себе на міжнародному рівні в складі національної команди своєї вікової категорії.

Водночас до табору збірної може вирушити ще один представник Шахтаря — Ізакі Сілва. За інформацією журналіста Хосе Густаво Фелікса, остаточне рішення щодо його участі в майбутніх матчах ще не ухвалене. Для поїздки футболіста до розташування бразильської команди донецький клуб має надати відповідний дозвіл.

Товариські матчі між збірними Бразилії U-20 та Болівії відбудуться 9 і 12 серпня. Обидві зустрічі прийме стадіон Гранжа-Комарі, розташований у місті Терезополіс. Для бразильських футболістів ці поєдинки стануть частиною підготовки до майбутніх міжнародних змагань.

Нагадаємо, у Динамо відповіли на заяву Палкіна щодо ліміту на легіонерів в УПЛ.