Сергій Разумовський

Черкаський ЛНЗ уже сьогодні, 30 липня, проведе другий поєдинок у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27. Українська команда на виїзді зустрінеться з бельгійським Гентом і спробує здобути путівку до наступної стадії єврокубка.

Матч відбудеться на території Бельгії. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом. Обслуговувати зустріч буде міжнародна бригада арбітрів із Косова, а головним рефері призначено Генка Нусу.

Перша гра між ЛНЗ та Гентом стала історичною для черкаського клубу, адже саме в цьому матчі українська команда дебютувала на міжнародній арені. Поєдинок завершився без забитих м’ячів — 0:0. Такий результат залишає обом колективам рівні шанси на вихід до третього кваліфікаційного раунду, а доля протистояння вирішиться за підсумками зустрічі в Бельгії.

Команда, яка переможе за сумою двох зустрічей, у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє проти переможця пари Гетеборг – Левадія. У першому матчі цього протистояння естонський клуб здобув виїзну перемогу з рахунком 2:1. Таким чином, перед матчем-відповіддю саме представник Естонії має мінімальну перевагу.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч Гент – ЛНЗ у прямому ефірі на платформі «Київстар ТБ». Початок трансляції заплановано на 21:30.