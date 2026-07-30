Сергій Разумовський

Київське Динамо вже сьогодні, 30 липня, проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти грецького ПАОК. Поєдинок стане для української команди вирішальним у боротьбі за вихід до наступної стадії єврокубкового турніру.

Зустріч відбудеться на стадіоні Тумба в Салоніках. Початок матчу заплановано на 20:45 за київським часом. Матч-відповідь обслуговуватиме польська бригада арбітрів. Головним рефері призначено Даміана Сільвестжака.

Перша гра між командами відбулася 23 липня в польському Любліні. Тоді київський клуб під керівництвом Ігоря Костюка зазнав поразки з рахунком 2:3. У складі Динамо забитими м’ячами відзначилися Володимир Бражко та Джастін Лонвейк. Завдяки цим голам українці зберегли шанси на позитивний підсумковий результат і тепер мають відіграти мінімальне відставання в Греції.

За підсумками протистояння Динамо може продовжити виступи в одному з двох єврокубкових турнірів. Якщо кияни не зможуть пройти ПАОК, вони перейдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зіграють із командою, яка програє в парі Карабах – ЦСКА Софія. У першому матчі цих клубів була зафіксована нічия 0:0, тому остаточний переможець визначиться за результатами матчу-відповіді.

У разі успішного проходження грецького бар’єра Динамо залишиться в Лізі Європи. У третьому кваліфікаційному раунді цього турніру українська команда зустрінеться з переможцем протистояння Гаммарбю – Андерлехт. Перша зустріч між шведським та бельгійським клубами завершилася з рахунком 1:1.

Пряму трансляцію матчу ПАОК – Динамо можна буде переглянути на телеканалі «2+2», а також на платформі «Київстар ТБ».