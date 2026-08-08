Сергій Разумовський

Нападник Барселони Ферран Торрес досяг принципової домовленості з ПСЖ, за який виступає українець Ілля Забарний, щодо умов особистого контракту. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 26-річний іспанець погодився підписати з французьким клубом чотирирічну угоду. Тепер для завершення трансферу сторонам необхідно узгодити всі деталі між Барселоною та ПСЖ.

Переговори між клубами тривають уже кілька днів. Вони проходять у конфіденційному форматі за участю спортивного директора каталонців Деку та радника парижан Луїса Кампоса.

Усі сторони зацікавлені в тому, щоб завершити перехід до наступної середи. Позиції Барселони та ПСЖ наразі близькі, тому остаточна домовленість може бути досягнута вже найближчими днями.

Очікується, що французький клуб заплатить за іспанського форварда близько 50 мільйонів євро. Наразі представники команд узгоджують остаточну суму трансферу, а також бонуси, які можуть бути передбачені угодою.

Раніше повідомлялося, що Барселона розраховує отримати за Торреса щонайменше 55 мільйонів євро. Водночас чинний контракт нападника з каталонським клубом розрахований ще на один рік, що може вплинути на позицію сторін під час переговорів.

У минулому сезоні Торрес провів 49 матчів за Барселону в усіх турнірах. На його рахунку 21 гол і три результативні передачі. Також форвард виступав за збірну Іспанії на чемпіонаті світу-2026. За підсумками турніру іспанці здобули перемогу, а Торрес забив вирішальний м’яч у фінальному матчі проти Аргентини в додатковий час.