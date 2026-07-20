Сергій Разумовський

У ніч проти 20 липня нападник збірної Іспанії Ферран Торрес був визнаний найкращим гравцем фінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини. Вирішальна зустріч завершилася перемогою іспанської команди з рахунком 1:0 після додаткового часу.

26-річний форвард отримав нагороду найкращому гравцеві фіналу за версією ФІФА. Переможця визначали вболівальники шляхом голосування на офіційному сайті організації.

Саме Торрес став головним героєм фінального поєдинку. Іспанський нападник забив єдиний гол у матчі на 106-й хвилині, вже на старті другого екстратайму. Цей м’яч виявився переможним і приніс збірній Іспанії титул чемпіона світу.

Цікаво, що Ферран розпочав фінал на лаві запасних. На поле він вийшов лише на 62-й хвилині, однак зумів суттєво вплинути на перебіг гри та стати футболістом, який вирішив долю трофею.

Для Торреса цей гол став першим на чемпіонаті світу-2026. Загалом на турнірі він провів вісім матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем та однією результативною передачею. Таким чином, дебютний і єдиний гол Феррана Торреса на цьому Мундіалі став для нього ідеальним за значенням — саме він приніс Іспанії перемогу у фіналі та звання чемпіона світу.

Також було названо найкращого футболіста чемпіонату світу-2026.