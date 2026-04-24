Сергій Разумовський

Англійський Брентфорд вивчає можливість підписання форварда Динамо Матвія Пономаренка, розглядаючи українця як одного з кандидатів на заміну Ігору Тіаго, якщо бразильський нападник залишить команду. Про це повідомляє TEAMtalk. Лондонський клуб, відомий своєю уважною селекційною роботою та ставкою на перспективних футболістів, серйозно зацікавлений у 20-річному нападнику киян і продовжує стежити за його прогресом.

За інформацією джерела, Брентфорд не просто включив Пономаренка до довгого списку потенційних новачків, а справді розглядає його як реальний варіант для посилення атакувальної лінії. У клубі бачать в українському форварді гравця з хорошими перспективами розвитку, який може органічно вписатися в модель команди в разі кадрових змін у нападі. Особливо актуальним це питання стає на тлі інтересу до Ігора Тіаго з боку інших представників англійського футболу.

Повідомляється, що 24-річний бразилець привернув увагу одразу кількох амбітних клубів АПЛ. Серед тих, кому приписують інтерес до нападника, називають Челсі, Тоттенгем, Ньюкасл і Манчестер Сіті. Такий попит не виглядає випадковим, адже цього сезону Тіаго демонструє дуже високу результативність. У складі Брентфорда він забив 24 м’ячі в 35 матчах у всіх турнірах, що зробило його одним із найпомітніших гравців команди і суттєво підвищило його трансферну привабливість.

На тлі можливої втрати одного з ключових нападників Брентфорд активно аналізує доступні варіанти для підсилення, і Матвій Пономаренко входить до числа футболістів, за якими клуб стежить особливо уважно. Водночас інтерес до молодого українця не обмежується лише однією командою. За даними джерела, представник АПЛ Брайтон також розглядає можливість запрошення Пономаренка.

Інтерес до форварда Динамо простежується і з боку інших європейських команд. Раніше іспанське видання AS повідомляло, що за розвитком Пономаренка уважно спостерігають Боруссія Дортмунд та Лейпциг. Окрім того, за інформацією джерела, інтерес до нападника виявляли й інші клуби з Іспанії, Англії та Франції.

Чинний контракт Пономаренка з Динамо діє до грудня 2028 року, що дає київському клубу сильну переговорну позицію в разі реального виходу потенційних покупців на предметні перемовини. За оцінкою TEAMtalk, можливий трансфер українського нападника може обійтися приблизно у 25 мільйонів євро. Водночас джерело наголошує, що ця сума не є остаточною, і ближче до відкриття літнього трансферного вікна вартість футболіста може зрости, особливо якщо конкуренція за нього посилиться.

У поточному сезоні 20-річний форвард провів 19 матчів за першу команду Динамо, в яких відзначився 13 забитими м’ячами. Така статистика є дуже переконливою для молодого нападника і пояснює, чому до нього прикута увага скаутів з-за кордону. Крім того, Пономаренко вже встиг дебютувати за збірну України, що також додає йому ваги в очах потенційних покупців.