Пономаренко забив дебютний гол за збірну України у ворота Швеції. Відео
Нападник відзначився на 90-й хвилині
43 хвилини тому
Нападник Матвій Пономаренко забив свій перший м'яч у складі національної збірної України. Результативним ударом форвард відзначився у півфінальному матчі плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції.
Пономаренко з'явився на полі та зумів реалізувати момент на 90-й хвилині зустрічі. Дебютант національної команди ефектно замкнув потужний простріл з флангу.
Відео MEGOGO
Попри точний удар Пономаренка наприкінці гри, збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3 та завершила боротьбу за вихід на чемпіонат світу.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04