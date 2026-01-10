Гравець збірної України допоміг вибити з Кубка Англії команду Лемпарда
Таловєров вийшов проти Ковентрі
близько 1 години тому
Максим Таловєров / Фото - Сток Сіті
Центрбек збірної України Максим Таловєров втретє поспіль вийшов в основі Сток Сіті на гру 3 раунду Кубка Англії проти Ковентрі.
Таловєров успішно користується відсутністю одноклубника Жуніора Чамадо на Кубку африканських націй, який з Камеруном напередодні завершив виступи на континентальному форумі.
Єдиного голу Сіссе наприкінці зустрічі вистачило команді українця, аби вибити з турніру головного претендента на вихід в АПЛ.
Таловєров у матчі проти Ковентрі відіграв від свистка до свистка, заробивши попередження.
Кубок Англії. 3 тур
Сток Сіті - Ковентрі 1:0
Гол: Сіссе 88
Таловєров в дебютному сезоні за Сток відіграв 7 матчів