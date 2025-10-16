Гравець збірної України отримав нового тренера
На тлі останніх результатів
близько 1 години тому
Богдан Попов/ Фото - Емполі
Нападник Емполі та молодіжної збірної України Богдан Попов залишився без головного тренера.
Клуб Серії Б оголосив, що Гвідо Пальюка пішов посади головного тренера першої команди, пише офіційний сайт клубу.
Разом з ним Емполі залишили члени тренерського штабу: Назарено Тарантіно, Сімоне Анджелі та Ріккардо Карбоне.
Причиною звільнення стали незадовільні результати команди в останніх іграх.: 1 перемога, 3 нічиї, 3 поразки.
Головним кандидатом на посаду тренера вважається Алессіо Діонізі, який працював в Емполі з в сезоні 2020/21.