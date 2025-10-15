У Емполі хочуть забрати талановитого українця
На футболіста є попит
близько 1 години тому
Богдан Попов/ Фото - Емполі
Український нападник Емполі Богдан Попов завдяки успішним виступам в Серії Б привернув увагу неназваних клубів із Серії А, повідомляє CalcioNews.
Вихованець Динамо проводить дебютний сезон на дорослому рівні та вже встиг наробити галасу в другому за силою дивізіоні чемпіонату Італії.
Цього сезону 18-річний гравець провів 8 матчів у складі Емполі: 4 голи.
Угода Попова та Емполі діє до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює українця в 600 тисяч євро.
Поділитись