Емполі офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Гвідо Пальюкою на своєму сайті. Разом із 49-річним італійцем клуб покинули його асистенти Наццарено Тарантіно, Сімоне Анджелі та Ріккардо Карбоне.

Пальюка очолював команду з червня поточного року, провівши дев'ять матчів: три перемоги, три нічиї та три поразки при різниці забитих та пропущених м'ячів 15:17.

У складі Емполі виступає український форвард Богдан Попов, який провів вісім матчів та забив чотири голи. Після семи турів команда набрала дев'ять очок і посідає 12-те місце у Серії В.

