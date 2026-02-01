У матчі 20-го туру Бундесліги Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Гайденгайм. Аутсайдер чемпіонату нав’язав фавориту серйозну боротьбу та зберігав шанси на очки до фінального свистка.

На 44-й хвилині після подачі з кутового м’яч був вибитий захисником гостей, однак Вальдемар Антон ударом з відскоку відкрив рахунок. Але на 5-й доданій до першої половини хвилині Юліан Ніхус, зігравши на добиванні після рикошету від захисника, відновив рівновагу.

Одразу після перерви Гайденгайм вийшов уперед: Ніхус потужно пробив здалеку та оформив дубль.

На 68-й хвилині Серу Гірассі реалізував пенальті, а вже в наступній атаці нападник Боруссії після передачі Максиміліана Байєра забив свій другий м’яч у грі. Наприкінці зустрічі Гірассі ще раз підійшов до 11-метрової позначки, але цього разу схибив.

Перемога дозволила Боруссії закріпитися на другому місці турнірної таблиці з відставанням у шість очок від Баварії. Гайденгайм залишається на останній позиції.

Німеччина. Бундесліга. 20-й тур

Боруссія Дортмунд – Гайденгайм 3:2 (Антон 44, Гірассі 68 (пен.), 70 – Ніхус 45+5, 48)