Гравці Мілана почули оцінку Аллегрі за перший матч в 2026 році
Успішний вояж на Сардинію
41 хвилину тому
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі підбив підсумки стартового матчу 18 туру Серії А проти Кальярі (1:0). Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Ми не дуже добре почали; ми були млявими протягом перших 35 хвилин, а Кальяр атакував. Ще багато чого потрібно вдосконалювати; нам потрібно розуміти гру та добре використовувати моменти.
Кальярі зіграв хороший матч. Вони створили нам деякі проблеми, особливо в першому таймі. Ми покращили гру в другому таймі, але Кальярі - хороша команда, і я маю привітати Пізакане, - пояснив Аллегрі.
Мілан набрав 38 очок і одноосібно очолив турнірну таблицю. Однак у Інтера (36) ще є матч у запасі. 8 січня команда Аллегрі вдома прийматиме Дженоа Руслана Малиновського (21:45).
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Кальярі – Мілан.