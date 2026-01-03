Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі підбив підсумки стартового матчу 18 туру Серії А проти Кальярі (1:0). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Ми не дуже добре почали; ми були млявими протягом перших 35 хвилин, а Кальяр атакував. Ще багато чого потрібно вдосконалювати; нам потрібно розуміти гру та добре використовувати моменти.

Кальярі зіграв хороший матч. Вони створили нам деякі проблеми, особливо в першому таймі. Ми покращили гру в другому таймі, але Кальярі - хороша команда, і я маю привітати Пізакане, - пояснив Аллегрі.