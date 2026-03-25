Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від протистояння з Україною у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2026. Наставник зазначив, що команда зосередиться на власних сильних сторонах та ігровій дисципліні. Слова наводить УАФ.

Найцікавіше у футболі те, що ти не знаєш, як складеться гра і як суперник вибудує свою тактику. Є елемент того, що треба вміти адаптуватися. Ми хочемо грати, спираючись на наші сильні сторони. Я вважаю, що у нас гарна оборонна організація. Це саме те, що нам потрібно. У нас також є гравці, які можуть створювати проблеми супернику в атаці.

Що стосується схем, концептуально великої різниці немає. У грі набагато більше чинників. Для нас головне – наш настрій, наша спільна ідея, те, як ми хочемо працювати разом, наскільки ми єдині. Якщо нам це вдасться, то, думаю, у нас буде хороша нагода перемогти.