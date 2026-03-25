Володимир Кириченко

Нападник збірної України Роман Яремчук розповів про свій стан здоров’я та виступи за Ліон у другій частині сезону-25/26.

Ще одне інтерв’ю, де буде відповідь на питання, яке цікавить усіх: «Що зі здоров’ям Романа Яремчука»?

«Дякую, все гаразд. Радий приєднатись до збірної, тому що завжди з великими емоціями їдеш сюди. Все гаразд. Сьогодні провів тренування, завтра, фінальне тренування перед вирішальним вирішальним матчем, тому готуюсь, буду готуватись до матчу».

Після останнього збору в цьому проміжку ти змінив клуб. Як зараз ти себе почуваєш? Як твій емоційний стан? Наскільки це покращилося після того, як ти в «Ліоні» опинився?

«Звичайно, я я опинився в дуже великому клубі, де дуже великі задачі стоять, тому звичайно працюю з великим натхненням.

Це величезний досвід для мене, як для людини, і для футболіста, тому відкритий для нових нових вражень, відкритий для нових навчань. Я сподіваюся, саме найкраще ще попереду, буде багато працювати».

Знаємо, як Паулу Фонсека ставиться до України і коли ти їхав в збірну, що він можливо тобі сказав?

«Звичайно, Паулу дуже ярий фанат України. Він підтримує не тільки на словах, а й на ділі. Я знаю, що він запрошував українських дітей на тренувальну базу «Ліону», тому в нього дійсно самі теплі почуття до України. І він побажав нам, щоб ми пробились на чемнат світу і багато удачі».

26 березня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Швеції у рамках плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Переможець зустрінеться з сильнішим з пари Польща – Албанія.

Напередодні Яремчук приєднався до збірної України в Іспанії попри інформацію про травму.