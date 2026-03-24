Денис Сєдашов

Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Швеції. Поєдинок довірили португальській групі рефері на чолі з Жоау Піньєру. Повідоляє УАФ.

Допомагатимуть йому на лініях співвітчизники Бруну Алвеш Жезуш та Лусіану Майя. Обов’язки четвертого судді виконуватиме бельгієць Ерік Ламбрехтс. За систему VAR також відповідатимуть представники Португалії — Тьягу Мартінш та Андре Нарсішу.

Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Шевченко: «Для України було б мрією потрапити на ЧС – наші люди чекають на цей подарунок».