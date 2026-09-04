Сергій Разумовський

Португальський Порту офіційно оголосив про підписання бразильського атакувального півзахисника Габріела Мека. Раніше футболіст досяг попередньої домовленості з донецьким Шахтарем, однак у підсумку продовжить кар’єру в чемпіонаті Португалії. Про завершення трансферу повідомила пресслужба клубу.

Queres saber o porquê? 🤔 A alcunha 𝐌𝐞𝐜 e o número 3️⃣7️⃣#BemVindoMec pic.twitter.com/DEPd6gihXI — FC Porto (@FCPorto) September 2, 2026

Контракт із 18-річним бразильцем розрахований до 2031 року. Фінансові деталі угоди не розголошувалися повністю, однак, за наявною інформацією, Порту заплатив за гравця близько 11 мільйонів євро. Ця сума виявилася меншою за пропозицію, яку раніше погоджував Шахтар.

Габріела Мека вважають одним із найперспективніших бразильських футболістів свого покоління. Атакувальний півзахисник вирізняється технікою, швидкістю роботи з м’ячем, хорошим баченням поля та здатністю діяти одразу на кількох позиціях в атакувальній лінії. Саме тому інтерес до нього з боку європейських клубів з’явився ще до його повноцінного переходу на дорослий рівень.

Одним із перших серйозних претендентів на футболіста став донецький Шахтар. Український клуб протягом тривалого часу вів переговори з Греміо та докладав значних зусиль, щоб оформити перехід молодого виконавця. Сторони фактично узгодили основні умови угоди: бразильський клуб був готовий відпустити Мека, а сам футболіст погодився на переїзд до України.

Проте трансферна ситуація змінилася через позицію оточення гравця. Представники футболіста не підтримали його перехід до України, яка продовжує протистояти повномасштабній агресії. Зрештою саме цей фактор став визначальним і не дозволив Шахтарю завершити угоду, яка здавалася практично оформленою.

Порту скористався ситуацією та запропонував бразильцю альтернативний варіант продовження кар’єри в Європі. Попри те, що фінансова пропозиція португальського клубу була меншою за ту, яку готував Шахтар, вибір пав саме на них. Після узгодження останніх деталей сторони підписали довгостроковий контракт.

У поточному сезоні чемпіонату Бразилії Габріел Мек провів 32 матчі, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі. Загалом атакувальний півзахисник відіграв 1453 хвилини, продемонструвавши стабільну участь у матчах першої команди.

Раніше повідомлялося, що в іншого атакувального півзахисника, якого Шахтар передав в оренду, виникли проблеми в новому клубі.