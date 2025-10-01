Грізманн встановив унікальний рекорд результативності за Атлетіко
Мадридці розгромили в Лізі чемпіонів Айнтрахт
близько 4 годин тому
Французький нападник Атлетіко Антуан Грізманн став першим футболістом у клубній історії, якому вдалося досягти позначки у 200 забитих м’ячів. Про це повідомляє офіційний сайт мадридців.
Ювілейний результативний удар форвард оформив у матчі 2-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта з Франкфурта-на-Майні. Зустріч завершилася розгромною перемогою Атлетіко – 5:1. Грізманн відзначився на 45+1-й хвилині, зробивши рахунок 3:0.
Ліга чемпіонів. Загальний етап. 2-й тур
Атлетіко – Айнтрахт 5:1 (Распадорі 4, Ле Норман 33, Грізманн 45+1, Сімеоне 70, Альварес 82 пен – Буркардт 57)
Найближчим переслідувачем француза серед колишніх гравців Атлетіко є Анхель Корреа, який наразі виступає за мексиканський клуб Тігрес і має в активі 88 голів. Серед чинних гравців команди третю позицію займає півзахисник Коке з 48 забитими м’ячами.