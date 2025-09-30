Сімеоне вважає, що футбол Атлетико «на підйомі»
При цьому «Ель Чоло» закликав підопічних забути 5:2 із Реалом
близько 3 годин тому
Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне поділився думками щодо матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Ми на підйомі, і це відображає виконану нами роботу. Добре, що ми можемо продемонструвати це на полі. Однак після кількох матчів складно заглядати далеко вперед. Попереду ще довгий шлях. Як і в житті будуть труднощі, які потрібно буде подолати. Завжди є злети та падіння.
5:2 з Реалом? Ніхто не пам'ятає, що було вчора. Тільки сьогодення має значення. Ми повинні дивитися в обличчя майбутньому і вірити в те, що ми робимо.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Атлетико – Айнтрахт відбудеться у вівторок, 30 вересня на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Атлетико – Айнтрахт на Xsport.ua.