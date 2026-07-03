Сергій Разумовський

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко може змінити клубну прописку вже під час поточного літнього трансферного вікна. Український форвард, який яскраво проявив себе у минулому сезоні УПЛ, потрапив до сфери інтересів одразу кількох європейських клубів. Серед головних претендентів на 20-річного футболіста називають португальські гранди Бенфіку та Порту.

Про інтерес до Пономаренка повідомляє інсайдер Екрем Конур. За його даними, Бенфіка уважно стежить за ситуацією навколо нападника Динамо та розглядає можливість його підписання. Водночас конкуренцію лісабонському клубу може скласти Порту, який також зацікавлений у підсиленні лінії атаки перспективним українським футболістом.

Попри активні чутки, наразі жоден із португальських клубів ще не розпочав офіційних переговорів ні з керівництвом Динамо, ні з представниками самого гравця. Однак, за інформацією джерела, перші контакти між сторонами можуть відбутися найближчим часом. Не виключено, що ситуація навколо майбутнього Пономаренка почне розвиватися вже у найближчі тижні.

Важливим фактором є позиція Динамо. Київський клуб розуміє цінність свого нападника та навряд чи погодиться відпустити його без вигідної фінансової пропозиції. Пономаренко є одним із найперспективніших українських форвардів свого покоління, а його результативність у чемпіонаті України лише підвищила інтерес до нього з боку іноземних клубів.

У сезоні-2025/26 Матвій Пономаренко провів 15 матчів в українській Прем’єр-лізі та забив 13 м’ячів. Завдяки такій результативності він став найкращим бомбардиром чемпіонату та одним із головних відкриттів сезону.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість нападника Динамо наразі становить 12 мільйонів євро. Водночас реальна сума можливого трансферу може бути вищою, зважаючи на вік футболіста, його статистику, інтерес з боку кількох клубів та статус одного з найкращих молодих нападників українського футболу.

Додатково інтерес до Пономаренка посилився після його дебюту за збірну України. Форвард не лише отримав виклик до національної команди, а й зумів відзначитися голом у матчі проти Швеції (1:3). Такий старт на міжнародному рівні став ще одним підтвердженням його потенціалу та готовності поступово виходити на вищий рівень.

Для Динамо можливий продаж Пономаренка може стати одним із найгучніших трансферів літа. Водночас для самого футболіста перехід до Бенфіки або Порту відкрив би можливість грати у сильнішому чемпіонаті, боротися за трофеї та отримати досвід виступів на європейській арені.

Наразі майбутнє Матвія Пономаренка залишається відкритим. Динамо очікує на конкретні пропозиції, португальські клуби вивчають умови потенційної угоди, а сам нападник продовжує залишатися одним із найцікавіших українських гравців на трансферному ринку.

Зазначимо також, що за Бенфіку вже виступають два гравці збірної України: голкіпер Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Раніше повідомлялося, що хавбек раніше за всіх приєднався до розташування клубу.