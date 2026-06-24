Сергій Разумовський

Український півзахисник Георгій Судаков вирішив не чекати офіційного старту передсезонної підготовки Бенфіки та достроково повернувся до роботи в розташуванні португальського клубу. Як повідомляє A BOLA, 23-річний хавбек уже розпочав індивідуальні заняття на клубній базі в Сейшалі, хоча повноцінний збір команди має стартувати лише у четвер.

За інформацією джерела, ініціатором раннього повернення став сам Судаков. Українець звернувся до керівництва Бенфіки з проханням дозволити йому почати тренувальний процес раніше за більшість партнерів по команді. У клубі пішли назустріч футболісту, тому вже з понеділка він працює на базі та готується до нового сезону.

Такий крок з боку Судакова пов’язують із його бажанням якомога швидше справити позитивне враження на нового головного тренера Бенфіки Марку Сілву. Для українського хавбека майбутня передсезонка може мати особливе значення, адже його дебютний рік у португальському клубі вийшов не зовсім простим. Попри регулярну ігрову практику на початку сезону, Жозе Моурінью не бачив його у складі наприкінці кампанії.

З четверга Судаков разом з іншими футболістами Бенфіки має пройти стандартні передсезонні процедури — медичний огляд, фізичні тести та оцінку функціонального стану. Однак ще до офіційного початку командної роботи українець намагається показати професійне ставлення та готовність боротися за місце у складі.

Минулого сезону Георгій Судаков провів за Бенфіку 36 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках український півзахисник відзначився чотирма голами та п’ятьма результативними передачами.

У 2025 році Бенфіка орендувала Судакова у донецького Шахтаря за 6,75 мільйона євро. Умови угоди також передбачають обов’язковий викуп футболіста цього літа за 20,25 мільйона євро. Таким чином, португальський клуб має повністю оформити трансфер українця на постійній основі.

За даними порталу Transfermarkt, нинішня ринкова вартість Георгія Судакова оцінюється у 25 мільйонів євро.