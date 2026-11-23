Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа поспілкувався з журналістами напередодні домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ. Під час пресконференції бельгієць торкнувся одразу кількох важливих тем: свого майбутнього, атмосфери на «Бернабеу», форми партнерів по команді та співпраці з головним тренером.

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Особливу увагу привернули слова воротаря щодо продовження контракту з мадридським клубом. Куртуа не приховував задоволення від того, що його співпраця з Королівським клубом триватиме.

«Я надзвичайно радий і пишаюся тим, що підписав ще один сезон. Моєю метою завжди було завершити тут свою змагальну кар'єру. Я високо ціную довіру, яку керівництво мені виявило», – заявив бельгійський футболіст.

Таким чином, голкіпер вкотре підтвердив свою відданість Реалу та дав зрозуміти, що не розглядає мадридський клуб як тимчасовий етап кар'єри. Його амбіція – залишитися на «Бернабеу» до завершення виступів на професійному рівні.

Нагадаємо, що конкурентом Куртуа в Реалі є український голкіпер Андрій Лунін.