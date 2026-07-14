Сергій Разумовський

Колишній вінгер Полісся Олексій Гуцуляк не планує продовжувати кар’єру в Саудівській Аравії. Як повідомляє «Футбол 24», попри фінансову привабливість такого варіанта, 28-річний український футболіст не розглядає переїзд до цієї країни.

З 1 липня Гуцуляк перебуває у статусі вільного агента після завершення співпраці з житомирським клубом. Під час вибору нової команди він орієнтується не лише на спортивні та фінансові умови, а й на побутові фактори. Одним із ключових критеріїв для футболіста є місто, у якому він житиме під час виступів за новий клуб.

За даними джерела, саме умови життя стали головною причиною, чому Гуцуляк не хоче переходити до клубу із Саудівської Аравії. Український вінгер не бажає жити в країні з досить жорсткими суспільними обмеженнями, навіть якщо місцеві клуби потенційно можуть запропонувати йому вигідний контракт.

Водночас фінансова складова також залишається важливою для гравця. Повідомляється, що Гуцуляк розраховує на зарплату близько 1,5 мільйона євро на рік у новому клубі. Саме цей рівень доходу є одним із головних орієнтирів для футболіста під час перемовин із потенційними роботодавцями.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Гуцуляка проявляють Маккабі Хайфа, один із клубів чемпіонату Бельгії, а також команди з Туреччини та арабського світу. Статус вільного агента робить українця привабливим варіантом на трансферному ринку, адже клубам не потрібно платити компенсацію за його перехід.

Олексій Гуцуляк виступав за Полісся з літа 2024 року, коли перейшов до житомирського клубу з Дніпра-1. За два сезони у складі команди він провів 65 матчів, забив 20 голів і віддав 10 результативних передач.

1 липня 2026 року футболіст оголосив про завершення співпраці з Поліссям. Тепер він перебуває у пошуку нового клубу, але, за інформацією джерела, саудівський напрямок не входить до його планів.