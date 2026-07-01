Павло Василенко

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк повідомив про завершення виступів за Полісся. 28-річний футболіст опублікував прощальний допис в інстаграмі, подякувавши клубу, партнерам і президенту Геннадію Буткевичу.

До житомирського клубу Гуцуляк перейшов улітку 2024 року з Дніпра-1. Після трансферу він підписав із Поліссям контракт, розрахований на два сезони.

За два роки вінгер провів 65 матчів у всіх турнірах. За цей час українець записав до свого активу 20 забитих м'ячів і 10 результативних передач.

Взимку 2026 року Гуцуляка перевели до команди U-19. Згодом президент Полісся Геннадій Буткевич повідомив про повернення вінгера до тренувального табору основної команди.

За словами Буткевича, таке рішення було ухвалене, щоб футболіст отримав належну підготовку та зміг допомогти збірній України в майбутніх матчах.