Хижняк дізнався ім'я суперника на другий бій у професійній кар'єрі
Українець вийде у ринг проти француза Ленні Патрача
близько 3 годин томуПідписатися в
Олімпійський чемпіон із боксу Олександр Хижняк проведе свій другий поєдинок на професійному рингу проти французького напівважковаговика Ленні Патрача (8-0-1, 5 КО).
Бій відбудеться 25 липня в Саудівській Аравії в андеркарді поєдинку між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).
У своєму дебютному поєдинку в березні Хижняк нокаутував у першому раунді колумбійця Вільмера Барона (8-14-1, 6 КО).
Хижняк вперше став чемпіоном міжнародного турніру після Олімпіади у Парижі.