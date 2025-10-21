Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від поєдинку Ми багато забили, створили багато явних моментів, мало пропустили.

Нас чекає ще одне випробування... У мене таке відчуття, що кожна гра краща за попередню, і ми намагаємося, щоб вона була гіршою за наступну.

У цій частині сезону все завжди так, вона не є визначальною.

Ми багато говоримо про те, що можемо зробити краще, оцінюємо ситуацію, і ми працюємо над цим... - сказав Гвардіола.