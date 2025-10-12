Павло Василенко

Реал Мадрид офіційно виключив варіант трансферу Родрі з Манчестер Сіті. Попри те, що іспанець був головною ціллю Хабі Алонсо для підсилення півзахисту, керівництво клубу визнало – угода нереальна.

Після завершення кар’єри Тоні Крооса мадридці шукали нового лідера середини поля, а Родрі – володар Золотого м’яча-2024 – здавався ідеальним варіантом. Та Манчестер Сіті не має наміру продавати свого ключового гравця, якого Хосеп Гвардіола вважає «незамінним елементом системи».

Журналіст Хосе Мігель Вільярройя підтвердив.

«Реал нічого не може зробити. Манчестер Сіті не продасть Родрі за жодних обставин».

Крім того, висока зарплата і вік гравця суперечать стратегії омолодження складу, яку проводить президент Реала Флорентіно Перес. Тому клуб зосередиться на розвитку Орельєна Чуамені, Федеріко Вальверде, Джуда Беллінгема та Арди Гюлера.

Втім, ім’я Родрі продовжує жити в мріях уболівальників – адже повернення найкращого іспанського опорника у Ла Лігу стало б справжньою сенсацією.