Турецький півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер привернув увагу з боку Манчестер Сіті, повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, англійський клуб розглядає можливість підписання 19-річного таланту. Однак у мадридському гранді ясно дали зрозуміти, що Арда не залишить команду за жодних обставин, незалежно від суми пропозиції.

Цього сезону Гюлер провів 11 матчів за Реал у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що зірковий захисник Реала може відновитися до матчу з Ювентусом в Лізі чемпіонів.