Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від центрального матчу 22-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Його слова наводить пресслужба клубу.

Коли у вас немає інформації, краще зосередитися на собі. У грі, яку ми нещодавно провели проти Челсі з їхнім новим тренером, перша половина була зовсім іншою, ніж друга. Ось чому потрібно зосередитися на собі.

Ви можете подивитися, що він зробив у Мідлсбро або в першій частині сезону в Манчестер Юнайтед, але тактика залежить від гравців, а склад команди буде іншим, ніж у Мідлсбро. Тому я не знаю, що вони збираються робити, - розповів Гвардіола.