Гвардіола не знайшов відповіді, як обіграти МЮ за нового тренера
Дербі Манчестера відкриватиме 22 тур АПЛ
11 хвилин тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від центрального матчу 22-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Його слова наводить пресслужба клубу.
Коли у вас немає інформації, краще зосередитися на собі. У грі, яку ми нещодавно провели проти Челсі з їхнім новим тренером, перша половина була зовсім іншою, ніж друга. Ось чому потрібно зосередитися на собі.
Ви можете подивитися, що він зробив у Мідлсбро або в першій частині сезону в Манчестер Юнайтед, але тактика залежить від гравців, а склад команди буде іншим, ніж у Мідлсбро. Тому я не знаю, що вони збираються робити, - розповів Гвардіола.
Гра Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті відбудеться 17 січня. Початок - о 14:30.